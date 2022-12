L'Espagne, laboratoire de l'ouverture à la concurrence du rail en Europe

Après l’arrivée des Ouigo de la SNCF au printemps 2021 sur la ligne Madrid/Barcelone, puis Madrid /Valence/Alicante, c’est au tour de l’opérateur Iryo de se lancer sur le très concurrentiel marché espagnol de la grande vitesse ferroviaire. Le groupe hispano-italien, détenu par TrenItalia, Air Nostrum et le géant des infrastructure Global Via propose 16 aller retours quotidiens entre la Catalogne et la capitale espagnole. Cette offre s’ajoute aux TGV classiques de la Renfe, l’opérateur historique, aux trains low cost du même groupe et donc aux rames de la SNCF. Sur cette ligne, la seule véritablement rentable en Espagne, une cinquantaine d’aller retours sont proposés chaque jour en train à grande vitesse. D’ici le printemps 2023, en plus du couloir vers Valence, ce sera au tour de l’Andalousie (Cordoue, Séville et Malaga) d’accueillir les deux concurrents de la Renfe.

Aucun autre pays en Europe n’a autant ouvert son marché ferroviaire. 18 mois plus tard, les résultats sont probants et le train est en plein boom.

