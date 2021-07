L'Espagne élimine la Suisse aux tirs au but

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Anton Vaganov La Roja a encore connu des difficultés mais elle s'en est finalement sortie face à la Suisse. /Photo prise le 2 juillet 2021/REUTERS/Anton Vaganov

Victorieux des Croates après les prolongations, les Espagnols ont attendu, cette fois, la séance des tirs au but pour battre vendredi la Suisse (1-1 a.p., 3 tab à 1) en quarts de finale de l’Euro 2020. Devant (1-0) après le but contre son camp de Zakaria sur une frappe de Jordi Alba (8e), l’Espagne n’a pas réussi à enfoncer le clou malgré une grosse domination dans le jeu. Les hommes de Luis Enrique vont concéder l’égalisation à la 68e minute, Xherdan Shaqiri envoie le ballon au fond des filets après un magnifique caviar de Freuler (1-1). Dix minutes plus tard, le passeur décisif sera expulsé à la suite d’un tacle en retard sur Moreno. Malgré cette supériorité numérique, les Espagnols ne parviennent pas à tromper la vigilance de Sommer, héroïque une nouvelle fois dans ce championnat d’Europe. Le portier helvète permet à la Nati d’arracher la prolongation et une séance de tirs au but. Malgré un premier échec de Busquets, Schär, Akanji et Vargas loupent totalement leur tentative. Dernier tireur de cette séance, Oyarzabal transforme et envoie l’Espagne dans le dernier carré de cet Euro 2020. La Roja affrontera le vainqueur du duel entre la Belgique et l’Italie.