L’espace donne des yeux aux voitures autonomes

Une voiture s’aventure en rase campagne. Le conducteur a lâché le volant. À 23 000 kilomètres au-dessus de lui, des satellites positionnent en temps réel le véhicule pour ajuster sa vitesse et le diriger. Dans l’habitacle, le voyageur papote avec son assistant vocal pour télécharger un épisode de sa série favorite. Une constellation à 550 km d’altitude va s’en charger. Un trajet ordinaire en 2030 ? De façon banale, de nombreux automobilistes suivent leur itinéraire grâce à la technologie GNSS (géolocalisation et navigation par un système de satellites). Mais l’utilisation des données spatiales dans les transports terrestres va beaucoup plus loin. BMW, Continental, Renault, Stellantis, Valeo… Plusieurs industriels travaillent sur ces sujets pour préparer une voiture plus connectée, plus autonome et… plus rentable.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]