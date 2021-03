L'ESEIA débat du sexisme et des violences sexuelles dans les écoles

Assise devant la caméra de son ordinateur, Iris Maréchal, étudiante en dernière année à HEC, prend la parole lors d'une conférence organisée par l’ESIEA, école d’ingénieur en informatique. Sa thématique : comment en finir avec les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur ? Présidente d'un Observatoire sur le sujet, elle rappelle les chiffres d’un rapport publié par son association en octobre 2020. Basées sur les réponses de 10 000 étudiants, ses conclusions sont alarmantes : 1 étudiant sur 5 ne connaît pas la distinction entre agression sexuelle et harcèlement sexuel, 1 étudiante sur 10 a été victime d’agression sexuelle, 1 sur 20 de viol. "L'égalité des droits, ça veut aussi dire que toutes les étudiantes et les étudiants ont le droit d'étudier dans un environnement sécurisé, peu importe leur différence”, répète-t-elle au lendemain de la journée internationale du droit des femmes.