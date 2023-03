«L’erreur stratégique des biotechs a été de mettre tous leurs fonds dans la même banque», décrit Rodolphe Renac d’Alcimed

L'Usine Nouvelle. - La région de San Francisco héberge près d’un millier de sociétés de biotechnologies. Comment ont-elles vécu le crash de la Silicon Valley Bank?

Rodolphe Renac. - Cela a été un énorme moment de stress autour du 10 mars, et tout le week-end suivant. Un certain nombre de sociétés de biotech, grosses, moyennes et petites, ainsi que des capital-risqueurs spécialisés dans le domaine de la biotech, avaient pas mal de leurs liquidités dans la Silicon Valley Bank. En réalité, environ la moitié de l’industrie des biotechnologies disposait d'un compte chez eux. L’impact a aussi eu lieu juste avant le milieu de mois. Or, beaucoup d’entreprises paient les salaires par quinzaine et elles n’avaient plus accès à leurs comptes. Tout dépendait alors des niveaux d’expositions, mais certaines sociétés avaient tout leur argent dans cette banque. Toutefois, le gouvernement américain est intervenu dès le lundi en mettant en place des mécanismes de garantie, pas pour sauver la banque mais pour les fonds et les déposants. Cela a été un grand soulagement.

Quels volumes de liquidités étaient concernés pour la biotech?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]