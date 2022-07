L’erreur d’EDF, Engie et TotalEnergies en réclamant une sobriété énergétique d’exception

Fini de procrastiner et de tourner autour du pot. Pour passer l’hiver, alors qu’on va manquer de gaz et pétrole russe, mais aussi - surtout - d’électricité nucléaire française, et que les cours de l’énergie ne sont pas près de retomber en raison de la guerre en Ukraine, il va falloir consommer moins d’énergie. Economiser tous azimuts. C’est indispensable pour éviter des pénuries de courant et de gaz, pour contenir autant que faire se peut les factures d’énergie et de carburant, et ainsi éviter d’embraser socialement le pays. Et pas question d’attendre la rentrée pour lancer une campagne de chasse au gaspi, comme pensait le faire le gouvernement qui a déjà laissé passer la séquence électorale sans oser aborder le sujet, alors qu’on sait depuis février qu’on va manquer d’électricité et depuis avril que la guerre en Ukraine menace la sécurité d’approvisionnement en fossiles et déstabilise durablement les marchés de l’énergie au niveau mondial.

Dans une tribune tonitruante, publiée le 25 juin dans le Journal du dimanche, Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF et Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, n’ont pas dit autre chose en appelant à « une sobriété d'urgence face à la flambée des prix de l'énergie ». Au risque d’énerver les décideurs politiques français, mais aussi européens, qui n’ont pas tardé à rappeler les énergéticiens à leurs devoirs.

