L'équipementier spatial Erems lance le chantier d'extension de son site de Flourens

Lauréate de l'appel à projets Première usine du plan France 2030, la société Erems (Etudes et réalisations électroniques et micro-systèmes), spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements électroniques et de logiciels associés pour l'industrie spatiale, agrandit son site de Flourens (Haute-Garonne), dans l'agglomération toulousaine. L'opération sera conduite en deux phases pour la construction de 2 800 m² supplémentaires. Les travaux de terrassement ont été engagés en janvier 2023. Une salle blanche de 150 m², réalisée pour accueillir une ligne automatisée de câblage de cartes électroniques et un nouveau bâtiment de 350 m² de locaux sociaux (vestiaires et salle de restauration) seront opérationnels dès le mois de juillet 2023.

