L’équipementier ferroviaire Compin envisage l’arrêt de la production sur son site d’Evreux

Les représentants du personnel de l’usine historique de Compin, à Evreux (Eure), ont appris lors du dernier Comité social et économique (CSE), du 23 août que la direction allait lancer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui pourrait aboutir à la fin de la production sur le site normand, où l’entreprise fabrique des équipements intérieurs (sièges) pour les trains, métros, trams et bus. Les salariés en sauront sans doute un peu plus lors de la première réunion programmée par la direction le 1er septembre.

[...]