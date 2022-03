L’équipementier ferroviaire Barat achève le regroupement de ses activités à Contres

L'équipementier ferroviaire Barat achève son installation dans une nouvelle usine à Contres (Loir-et-Cher), acquise en 2019 au fabricant de mobilier de salles de bain italien Novellini, et qui lui offre une surface totale de 23 000 mètres carrés, dont 20 000 pour la production et le stockage. Depuis le début du déménagement en 2020 et jusqu'à la réalisation finale des nouveaux halls de peinture d'ici à l'été, Barat aura investi 7,5 millions d'euros.

[...]