L'équipementier Faurecia revoit en baisse ses prévisions 2021

© Charles Platiau L'équipementier automobile français Faurecia a annoncé lundi abaisser ses prévisions 2021 et anticipe désormais des ventes comprises entre 15 et 15,5 milliards d'euros contre environ 15,5 milliards d'euros précédemment. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Cette révision est destinée à tenir compte de "trois impacts principaux", indique Faurecia dans un communiqué, à savoir la nouvelle révision en baisse de la production automobile en Europe, les difficultés à compenser les coûts relatifs aux arrêts et redémarrages de production, ainsi que des coûts exceptionnels liés à des difficultés de lancement d'un programme aux Etats-Unis.

L'équipementier, qui confirme parallèlement une "forte surperformance organique des ventes, supérieure à +600 points de base", a également révisé en baisse sa marge opérationnelle d'environ 5,5% des ventes, contre 6,0% à 6,2% dans ses prévisions précédentes telles que publiées le 23 septembre.

Les prévisions de cash-flow net et de ratio dette nette/EBITDA pour l'exercice ont également été revues, s'établissant désormais respectivement à 300 millions d'euros et environ 1,6x en fin d’année, contre environ 500 millions d'euros et inférieur ou égal à 1,5x en fin d’année dans les précédentes prévisions.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)