L'équipementier Faurecia détiendra finalement 79,5% de l'allemand Hella

© Philippe Wojazer Le dirigeant de Faurecia a indiqué qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que Hella reste côté en Bourse. /Photo d'archives/REUTERS/Philippe Wojazer

Peu à peu, Faurecia se rapproche de son objectif. L'équipementier automobile tricolore a annoncé mardi 16 novembre que l'offre publique d'achat lancée du 27 septembre au 11 novembre lui avait permis d'acquérir 19,5% des actions de son homologue allemand Hella, spécialisé dans l'éclairage. Mi-août, il avait déjà pris le contrôle de 60% des parts de l'entreprise, grâce à un accord signé avec ses fondateurs, les membres de la famille Hueck, aux dépens de son rival Plastic Omnium.

Ainsi, alors qu'il prévoyait de débourser 6,7 milliards d'euros pour racheter Hella dans sa totalité, Faurecia ne devra finalement dépenser que 5,3 milliards d'euros. Un revirement de situation qui aura l'avantage de lui éviter de creuser sa dette de manière trop importante, alors que le secteur automobile traverse une situation difficile. L'opération, malgré tout colossale, devrait être conclue début 2022, dès lors que la Commission européenne donnera son feu vert.

Pas de nouvelle offre

N'ayant pas réussi à s'emparer de 90% du capital, le groupe français ne pourra pas retirer Hella de la Bourse comme prévu, mais son directeur général Patrick Koller avait déjà indiqué qu'il ne voyait pas d'inconvénient à maintenir sa cotation. En revanche, Faurecia devra composer avec le fonds activiste Elliott, qui a indiqué lundi disposer de 6,6% des actions de la société allemande. Celui-ci semble espérer que Faurecia finira par faire une meilleure offre aux actionnaires minoritaires, ce qui ne serait pas au programme pour l'instant.

Grâce à cette acquisition, Faurecia passera de la neuvième à la septième place dans le classement mondial des plus gros fournisseurs automobiles et espère générer 26,5 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2022. Cette opération lui permettra également de réduire sa dépendance au marché des moteurs thermiques, voués à disparaître progressivement. Faurecia estime qu'il ne représentera plus que 10% de son activité en 2025, contre 25% en 2020

