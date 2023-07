L’équipementier de toiture Rikksen engage 12 millions d’euros dans une nouvelle usine en Saône-et-Loire

Rikksen, filiale du leader de l’étanchéité Soprema, conçoit, fabrique et distribue des équipements pour la toiture et l’étanchéité ainsi que des dispositifs de sécurité et d’accès pour les toitures. Installée depuis 2018 dans un atelier de 2 000 mètres carrés à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), l’entreprise investit 12 millions d’euros dans une nouvelle usine à Virey-le-Grand. Le nouveau bâtiment comprendra 6 500 mètres carrés d’usine et près de 500 mètres carrés de bureaux sur un terrain de 17 900 mètres carrés.

