L’équipementier automobile allemand Welp s’installe sur l’ancien site de Stellantis à Hérimoncourt

Le groupe allemand Welp, équipementier automobile pour les véhicules spéciaux protégés, a décidé de s’installer sur le site délaissé par Stellantis à Hérimoncourt (Doubs). L’entreprise souhaite ainsi développer son ancrage en Europe et profiter de la proximité de plusieurs constructeurs. « Welp et Stellantis avaient déjà collaboré sur la DS7 du président Emmanuel Macron et le projet d’implantation en France est venu dans les discussions », précise Gilles Demaret, directeur de la récente entité Welp France, créée en mai 2022.

