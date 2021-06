L'Équipe de France U20 s'impose face à l'Italie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bobby Yip Les Bleuets devront enchaîner une deuxième victoire face au Pays de Galles pour continuer à croire au titre. /Photo prise le 24 avril 2010/REUTERS/Bobby Yip

Après sa défaite face à l’Angleterre la semaine passée, l’Équipe de France des moins de 20 ans a battu l’Italie (13-11) à l’occasion de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Si l’encadrement avait choisi d’effectuer douze changements pour cette rencontre, les Bleuets ont fait le boulot pour continuer à croire à une victoire finale dans cette compétition. Simone Gesi inscrit le premier essai de la rencontre à la 26e minute pour l’Italie. Trois minutes plus tard, Nelson Epee aplatit dans l’en but. Edgar Retiere transforme et permet au XV tricolore de mener (13-8) à la mi-temps. Dans une seconde mi-temps plus pauvre en nombre de points inscrits, la France parvient à garder les commandes jusqu’à la fin du match malgré une pénalité de Manfredi Albanese à la 70e minute. Pour leur prochain match dans ce Tournoi des Six Nations, les Bleuets affronteront les U20 du Pays de Galles.