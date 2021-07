L'Équipe de France U19 facile pour son entrée en lice

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ina Fassbender Les Bleus sont dans le groupe C en compagnie de la Corée du Sud, de l'Espagne et de l'Argentine. /Photo prise le 24 juin 2009/REUTERS/Ina Fassbender

L’Équipe de France U19 démarre parfaitement sa Coupe du monde. Les Français ont largement dominé samedi la Corée du Sud (117-48) pour leur entrée en lice dans la compétition. En tête à la mi-temps (43-27), les Tricolores ont réalisé un énorme troisième quart-temps pour prendre 45 points d’avance sur leurs adversaires (84-39). Abattus, les Coréens n’ont inscrit que 9 petits points et en ont encaissé 33 dans les dix dernières minutes de la rencontre (117-48). Grand espoir du basket français et nouveau joueur de l’ASVEL, Victor Wembanyama termine le match avec 16 points et 9 points, le tout en 18 minutes ! Matthew Strazel (16 points) finit co-meilleur marqueur du match en compagnie de Wembanyama. C’est un tout autre défi qu’attendra l’Équipe de France demain, les Bleus affronteront les Espagnols pour leur second match dans ce Championnat du monde.