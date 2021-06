L'Équateur et le Pérou se séparent sur un score de parité

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Amanda Perobelli Le suspense reste entier dans ce groupe B avant la dernière journée. /Photo prise le 23 juin 2021/REUTERS/Amanda Perobelli

Si l’Euro a donné hier ses qualifiés pour les huitièmes, la Copa America doit encore finir la phase de poules. Du côté de Goiânia (Brésil), l’Équateur et le Pérou se sont quittés dans la nuit sur un match nul (2-2) à l’occasion de la 4e journée du groupe B. Les Équatoriens prennent le meilleur départ et ouvrent le score à la 23e minute après un but contre son camp de Renato Rapia. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Ayton Preciado double la mise après un très bon service de Diaz sur coup franc. Au retour des vestiaires, le Pérou va réussir à revenir et à égaliser dans cette rencontre. À la 49e minute, Gianluca Lapadula trompe le portier adverse d’une frappe pied gauche dans la surface. Cinq minutes plus tard, Lapadula se transforme en passeur et sert parfaitement André Carillo qui pousse le cuir au fond des filets. Dans ce groupe B où seul le Brésil est qualifié avant la dernière journée, le Pérou est troisième (4 points). De son côté, l’Équateur est pour le moment quatrième (2 points) et serait donc le dernier qualifié. Mais les Équatoriens devront faire un grand résultat face au Brésil pour conserver leur ticket pour les quarts de finale.