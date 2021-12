L’EPR finlandais d’Olkiluoto enfin prêt pour la réaction nucléaire en chaîne, annonce l'opérateur TVO

Le calvaire de l'EPR finlandais toucherait-il à sa fin ? Avec 12 ans de retard, l'opérateur TVO et les groupes Areva et Siemens ont annoncé mercredi 8 décembre que les derniers travaux et essais à chaud de l’EPR finlandais d’Olkiluoto avaient avancé “plus vite que prévu”. TVO a donc demandé son accord à l’autorité de sûreté finlandaise pour “procéder à la divergence et aux essais à faible puissance de l’EPR”, soit la réaction en chaîne dans le cœur du réacteur. Construit par Areva et EDF, il devrait à terme fournir 15% des besoins de la Finlande en électricité, grâce à sa puissance de 1 650 mégawatts. La mise en service en février 2022 resterait donc pour l’instant maintenue.