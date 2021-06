L'EPR chinois affecté par des fuites de gaz, EDF demande une réunion

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier EDF a annoncé lundi avoir été informé d'une augmentation de la concentration de certains gaz rares dans le réacteur EPR n°1 de la centrale nucléaire de Taishan, dans le sud de la Chine, et avoir demandé une réunion avec son partenaire chinois à ce sujet. /Photo prise le 2 mars 2021/REUTERS/Benoit Tessier

L'électricien français a précisé dans un communiqué avoir sollicité la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire de TNPJVC - propriétaire et exploitant de cette centrale et coentreprise d'EDF (30%) et de China General Nuclear Power Group ou CGN (70%) - afin que les dirigeants de la société présentent l'ensemble des données du problème et les décisions nécessaires pour y remédier.

La chaîne d'information américaine CNN avait rapporté plus tôt dans la journée que le gouvernement des Etats-Unis avait procédé la semaine dernière à des vérifications d'informations faisant état d'une fuite à la centrale de Taishan, située dans la province de Guangdong.

Toujours d'après la chaîne, qui cite des documents qu'elle a passés en revue et des responsables américains ayant requis l'anonymat, l'administration Biden pense que la situation de cette centrale "ne pose pas de risque de sécurité sévère pour les employés de la centrale ou pour la population chinoise".

Alors que, selon CNN, Framatome a mis en garde contre une "menace radiologique imminente", la filiale d'EDF (qui a conçu le réacteur concerné et reste impliquée dans sa gestion) a précisé dans un communiqué que "sur la base des informations disponibles, le réacteur (était) actuellement dans son domaine de fonctionnement et de sûreté autorisé".

D'après EDF, qui "a pris contact avec les équipes de TNPJVC et apporte son expertise", "la présence de certains gaz rares dans le circuit primaire est un phénomène connu, étudié et prévu par les procédures d'exploitation des réacteurs".

Selon un porte-parole du groupe, des analyses préliminaires suggèrent que le problème provient de fuites au niveau de quelques gaines d'assemblages de combustibles, au coeur du réacteur, qui présenteraient des défauts d'étanchéité.

DES REJETS "MAÎTRISÉS" ET DANS LES NORMES CHINOISES

Des rejets atmosphériques "maîtrisés" et respectant les normes locales ont été réalisés sur le site, a également indiqué EDF, précisant que les premières mesures laissant penser à des problèmes d'étanchéité, dont l'origine reste à déterminer, remontaient à octobre 2020.

Les combustibles de Taishan ont été fabriqués en France par Framatome sur son site de Romans-sur-Isère (Drôme), a aussi fait savoir EDF, qui juge prématuré de dire s'il faudra arrêter le réacteur n°1 de Taishan pour régler le problème.

CGN, actionnaire principal de la coentreprise TNPJVC, a de son côté déclaré que les opérations au niveau de la centrale respectaient les règles de sécurité et que l'environnement du site était sûr.

"Les données de surveillance régulière montrent que la centrale de Taishan et son environnement immédiat présentent des paramètres normaux", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de la société dans la nuit de dimanche à lundi.

En France, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n'avait pas de commentaire dans l'immédiat, tandis qu'en Chine, où la journée de lundi est fériée, l'Agence nationale de la sécurité nucléaire n'était pas joignable.

L'EPR de Taishan est le premier de ce type à être entré en service, fin 2018. La centrale dispose d'un deuxième réacteur du même modèle - lui aussi conçu par l'ex-Areva, devenu Framatome et contrôlé par EDF -, dont l'exploitation commerciale a commencé en septembre 2019.

Cette centrale, plus important projet de coopération sino-française dans le secteur énergétique, peut fournir au réseau électrique chinois jusqu'à 24 térawatts d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de cinq millions de Chinois.

Elle dessert notamment les zones de Guangzhou et Shenzhen, deux pôles industriels majeurs de la province du Guangdong, qui ont été confrontés à des coupures de courant ces dernières semaines du fait de la météo très chaude et d'un approvisionnement moins élevé que d'habitude en énergie hydroélectrique en provenance de la province voisine du Yunnan.

CNN a indiqué que la mise en garde lancée par Framatome indiquait que les régulateurs chinois avaient relevé le seuil acceptable de radiations détectées autour de la centrale de Taishan afin d'éviter de devoir arrêter le réacteur concerné.

Quatre autres réacteurs de type EPR sont encore en cours de construction dans le monde : un en Finlande (Olkiluoto), un en France à Flamanville (Manche) et deux au Royaume-Uni (Hinkley Point). EDF ne s'est pas exprimé sur l'impact potentiel du problème de Taishan sur ses projets.

(Benjamin Mallet, Bertrand Boucey, Myriam Rivet et Claude Chendjou à Paris, avec Chen Aizhu à Singapour et Susan Heavey à Washington ; édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)