L’environnement et l’intelligence artificielle s’invitent sur les souffleuses de Krones

Dans l’industrie de l’emballage, la transition écologique ne se limite pas aux matériaux. Les machines aussi deviennent plus vertueuses. Krones en fournit la preuve en dévoilant la quatrième génération de Contiform, sa gamme de souffleuses de bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), à l’occasion de Drinktec, le salon dédié aux technologies d’embouteillage et au matériel pour l’industrie des boissons qui ferme ses portes aujourd’hui, 16 septembre, à Munich (Allemagne). Afin d’améliorer l’efficacité énergétique de ses machines, le constructeur allemand a travaillé dans deux directions : la réduction de la consommation d'énergie lors du chauffage des préformes et celle de l'air comprimé lors du processus de soufflage. Concernant le premier point, l’équipe R&D a réduit la distance entre les lampes et les miroirs, rendant l’enceinte de chauffage encore plus compacte qu’auparavant et a opté pour des réflecteurs paraboliques. Il en résulte une économie d'énergie de 11 % par rapport à la génération précédente. L’intégration d’Air Wizard Triple, un système de recyclage d'air comprimé en trois étapes lui permet en revanche de réduire les frais liés à ce poste de 20 %. Pour mémoire, l’air comprimé est essentiel sur ces machines, puisque c’est grâce à la pression que les bouteilles sont formées dans les moules.

Des carters en plastique recyclé

Fait assez singulier pour le secteur, Krones ne s’est pas contenté d’agir uniquement sur le fonctionnement de l’équipement. Sa démarche concerne également les matériaux constitutifs. À titre d'exemple, les panneaux de protection sont en plastique recyclé. Et parce qu’une machine plus vertueuse est aussi une machine qui produit moins de rebuts, la Contiform utilise une nouvelle technologie "skip-and-run", qui surveille le dispositif de verrouillage du porte-moule et permet à une station de soufflage non verrouillée de passer le long de la came principale pour éjecter une préforme défectueuse sans déclencher un arrêt d'urgence de toute la machine. Cela réduit considérablement le taux de rebut et élimine le besoin d'intervention de l'opérateur. Enfin, Krones a développé Contiloop AI, un système de contrôle automatique du processus basé sur l’intelligence artificielle (IA en français, AI en anglais). Son rôle ? Détecter les moindres variations dans la répartition des matériaux lors de la production de récipients en PET afin d'ajuster automatiquement les principaux paramètres d'étirage-soufflage pour garantir que la conformité des bouteilles. D’après l’entreprise, ce système est crucial lorsqu'on travaille avec du rPET, car la qualité et la composition des préformes fabriquées à partir de matériaux recyclés sont inégales et qu’il faut intervenir en temps réel pour ajuster les paramètres de process si l’on veut produire des bouteilles de qualité.