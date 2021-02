[L'entretien management] "Pour une entreprise comme la nôtre, la notion de géographie disparaît peu à peu", explique Thibaut Champey (Dropbox)

L'Usine Nouvelle : Il y a quasiment un an, vous expliquiez à nos lecteurs comment vous vous organisiez en télétravail. Quel bilan tirez vous de cette année ?

Thibaut Champey : Je vous confirme qu'on vient de vivre une année un peu bizarre. Depuis la mi-mars 2020, nous sommes tous en télétravail et nous le serons jusqu'en juin 2021. Comme beaucoup d'entreprises, nous avons fait évoluer nos façons de travailler et nos modes de fonctionnement. Chez Dropbox, tous les bureaux sont fermés dans le monde, en télétravail à 100 %. Nous en avons profité pour réfléchir à l'après. Au cours de l'été de 2020, nous avons lancé des groupes de travail qui ont réfléchi à long terme afin de ne pas être dans la réaction, l'urgence.

En est ressorti Virtual First. C'est une envie des salariés de pouvoir continuer à avoir un mode de travail plus flexible, où le télétravail est possible, mais pas le seul mode d'organisation possible. La mission de l'entreprise étant d'offrir des outils pour les équipes travaillant à distance, la direction a vu cette demande de façon favorable. Toutefois, il faudra maintenir le lien humain sans que cela nuise à la flexibilité et garder l'esprit Dropbox où les maîtres-mots sont apprendre, évoluer, s'adapter.

Justement que va changer Virtual First ?

Nous allons revoir l'aménagement de nos bureaux à travers le monde, que nous renommons Dropbox Studios. Le principe est que désormais il n'y aura plus de bureau individuel. Pour être précis, il n'y aura plus d'espaces avec des bureaux individuels, le travail solitaire se faisant plutôt à distance, depuis le domicile par exemple. Les Dropbox studios seront consacrés aux réunions, rendez-vous avec les clients ou partenaires... Pour rester dans cet esprit flexible, nous avons, par exemple, prévu que pour l'intégration de nouvelles personnes, nous organiserons des sessions d'une semaine dans nos bureaux.

Cette année a montré la difficulté de travailler à distance, même avec les meilleurs outils du monde.. Avez-vous trouvé des solutions propres ?

Pour une entreprise comme la nôtre, implantée dans plusieurs pays, la notion de géographie disparaît peu à peu. Je peux avoir des réunions avec les équipes en Californie ou en Asie. Dans ce cas, ce qui est sensible c'est le décalage horaire qu'il faut gérer. En tant que responsable, j'ai envie de dire que savoir où est la personne ne m'intéresse pas, tant qu'elle est présente le jour où c'est indispensable et que sa localisation soit en adéquation avec le poste qu'elle occupe.

Avez-vous eu des collaborateurs qui ont souhaité revenir dans les locaux ? Qu'avez-vous fait ?

Nous avons une responsabilité sociétale en tant qu’entreprise de limiter les déplacements des personnes pour lutter conte la pandémie. Mais nous avons mis en place des mesures pour accompagner les salariés. D'abord avec des formations en ligne pour bien travailler à distance. Nous avons proposé de l'assistance à distance, aussi bien du coaching que des thérapeutes pour accompagner les personnes. Dropbox a aussi donné des indemnités - des allowances - pour aider les salariés qu'il s'agisse de la garde d'enfants si nécessaire, la prise en charge des dépenses ou certaines activités sportives. Il est aussi possible d'aller travailler en co-working si un collaborateur le souhaite. Toutes ces mesures ont été mises en place au fur et à mesure. Maintenant, chacun a un budget qu'il peut dépenser comme il veut et sous réserve de fournir évidemment des justificatifs. Toutes ces mesures ont pour but de favoriser le bien être des employés, une valeur importante chez Dropbox.

Justement, comment a été décidé l'aménagement futur des locaux ?

Toutes nos équipes "facilities" travaillent sur le sujet. Nous avons là encore organisé des groupes de travail pour préparer et anticiper. Cela va de l'aménagement des espaces à la logistique pour la nourriture, ou encore aux outils informatiques. L'objectif est d'ouvrir dès juin nos studios parisiens. Le lieu mettra aussi en avant ce que nous sommes, l'importance de la collaboration, le travail asynchrone.