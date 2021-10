[L'entretien management] «Pour les jeunes générations, la diversité n’est pas une demande, c’est une évidence», explique Emmanuelle Roux (Dassault Aviation)

Depuis le début de l'année 2021, Dassault Aviation a procédé à 400 recrutements - dont 70% correspondent à des postes d’ingénieur ou de cadre. Parmi ces recrutements, on trouve des jeunes diplômés ou des jeunes avec une première expérience. Alors que la question des valeurs des nouvelles générations est de plus en plus posée, nous avons demandé à Emmanuelle Roux, la responsable de l'emploi de Dassault Aviation, sa vision des attentes des jeunes ingénieurs. Elle revient aussi sur les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour attirer et conserver ces jeunes talents particulièrement prisés des employeurs.