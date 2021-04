L’entreprise neutre en carbone n’existe(ra) pas

La guerre contre le "greenwashing" de la neutralité carbone est déclarée. Dans une note de mars 2021 sur la neutralité carbone, l’Agence de la transition énergétique (Ademe) veut "faire le tri entre effets d’annonce et ambitions réelles des parties prenantes". On peut notamment y lire : "les acteurs économiques, collectivités et citoyens qui s’engagent pour la neutralité carbone ne sont, ni ne peuvent devenir, ou se revendiquer, neutres en carbone, ce qui n’a pas de sens à leur échelle." Immédiatement, on pense à des entreprises comme Atos ou BNP Paribas, qui se disaient neutre en carbone dès 2018 ou 2019.