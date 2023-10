L’entreprise Carbon Waters à la croisée des chemins. Retour sur INFINIMAT

Le 28 septembre 2023, à Paris, la 3ème édition d’INFINIMAT, organisée par Carbon Waters, a réuni ses clients et partenaires autour du champ des possibles du graphène (rappelé par l’intitulé INFINIMAT), un matériau à fort impact et aux applications multiples : coatings pour la protection anticorrosion des matériaux, conductivité thermique, électrique ou renforcement mécanique - pour différents secteurs industriels, automobile, énergie, aéronautique, spatial, etc. Carbon Waters fait le point sur les champs applicatifs du graphène, sur les performances de sa gamme de produits Graph’Up et les perspectives industrielles.