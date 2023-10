L'énigme de l'emploi américain pousse les Bourses à la baisse

À Paris, le CAC 40 a abandonné 1,01% à 6.997,05 points, tandis que le Dax allemand cédait 1,06% et le Footsie britannique 0,54%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 1,02%, contre 1,03% pour le FTSEurofirst 300 et 1,1% pour le Stoxx 600.

Les nouvelles offres d'emploi (JOLT) ont rebondi de manière inattendue en août tandis que les chiffres du mois précédent ont été revus à la hausse, les économistes s'attendant à un repli sous la pression des hausses de taux de la Réserve fédérale.

Ce chiffre est d'autant plus important qu'il est publié en amont du rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail, attendu vendredi, alors que la Fed ne cesse de marteler que ses taux demeureront élevés pendant plus longtemps que ce qu'elle avait d'abord anticipé.

Les marchés du travail américains sont de fait devenus l'une des principales sources d'inflation, et la persistance des tensions sur l'emploi malgré le durcissement des conditions monétaires est devenue l'une des principales énigmes de ce cycle.

Le rendement des souverains américains a accéléré sa progression après la publication des données sur les offres d'emploi, le rendement des titres à 10 et 30 ans atteignant de nouveaux records depuis 2007, ce qui fait pression sur les actifs risqués.

Par ailleurs, la prudence demeure des deux côtés de l'Atlantique, de nombreux indicateurs d'activités étant attendus cette semaine.

En zone euro, les indicateurs PMI composites et des services définitifs sont attendus mercredi, avec les ventes au détail et les prix à la production, qui devraient poursuivre leur désinflation.

Aux Etats-Unis, l'indicateur d'activité ISM des services sera publié mercredi, comme l'enquête sur l'emploi privé ADP.

Les nouvelles inscriptions au chômage sont attendues jeudi, veille du rapport sur l'emploi.

TAUX

Les rendements longs américains accélèrent leur progression, un chiffre de création de postes en août plus fort que prévu faisant craindre que la Fed ne durcisse davantage sa politique monétaire.

A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans bondit de 8,1 pb à 4,7641%, tandis que le taux à deux ans avance de 2,6 pb à 5,1376%.

Le rendement du dix ans allemand a progressé de 4,2 pb à 2,952%, tandis que celui du taux à deux ans s'érode de -2,1 pb à 3,205%.

VALEURS

Pernod Ricard a avancé de 1,21%, en tête du CAC 40, après une note encourageante de Jefferies.

Le distributeur britannique de mode en ligne Boohoo a baissé de 2,76% en réaction à l'annonce d'une chute de 17% de son chiffre d'affaires sur le semestre clos fin août et de prévisions moroses pour l'ensemble de l'exercice.

Zalando a reculé de 5,32%, Deutsche Bank ayant abaissé la prévision d'Ebit ajusté du groupe et son objectif de cours.

Le secteur des équipements publics a affiché la plus forte baisse sectorielle du Stoxx 600, en repli de 2,71% à son plus bas en 10 mois, avec les perspectives de taux plus élevés. Tous les secteurs de l'indice ont terminé en déclin.

A WALL STREET

Wall Street recule à l'heure de la clôture en Europe, sous la pression de rendements souverains aux Etats-Unis à leur plus haut en 16 ans. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 1,29% pour le Dow Jones, contre 1,51% pour le Standard & Poor's 500 et 1,76% pour le Nasdaq Composite.

CHANGES

Le dollar avance, soutenu par les bons indicateurs aux Etats-Unis et les anticipations d'une politique monétaire plus restrictive. Le dollar se hisse de 0,29% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,25% à 1,045 dollar, un plus bas en onze mois. La livre sterling recule de 0,19% à 1,2063 dollar.

PÉTROLE

Le brut avance au cours d'une séance volatile, soutenu par une offre de pétrole qui demeure contrainte.

Le Brent abandonne 0,72% à 91,36 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se repliant de 1,36% à 90,03 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)