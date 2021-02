L'Energiewende, ou comment l'Allemagne compte sortir du nucléaire et du charbon

Depuis son jardin, Karsten Hinrichsen a vue sur le haut de la cheminée de la centrale nucléaire de Brokdorf (Schleswig-Holstein), installée à environ un kilomètre de sa maison. Voilà près de quatre décennies que ce météorologue à la retraite se bat au sein de l’association Brokdorf Akut contre l’installation.

"Elle a ouvert en octobre 1986, six mois après l’accident de Tchernobyl, souligne-t-il, comme un symbole. Depuis, nous vivons avec le risque d’un accident, d’une fuite radioactive, d’un problème lors du stockage et du transport des déchets nucléaires, énumère-t-il. Mais c’est la dernière année." La production s’arrêtera le 31 décembre 2021, tout comme celle des deux autres centrales de Grohnde et de Gundremmingen. L’année d’après, le 31 décembre 2022, ce sera le tour des tout derniers réacteurs de Emsland et Isar.

La décision d’arrêter le nucléaire en 2022, prise par la chancelière Angela Merkel le 30 juin 2011, après le tsunami de Fukushima au Japon, a marqué en Allemagne le début de ce que l’on appelle ici l’Energiewende.

