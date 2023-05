L’énergie solaire séduit plus que le pétrole, neuf giga-portiques pour le Havre… Sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

En 2023, les investissements dans l’énergie solaire devraient devancer ceux dans le pétrole

Selon le nouveau rapport annuel World Energy Investment 2023 de l’agence internationale de l’énergie (AIE), les investissements mondiaux dans les énergies propres sont en hausse et devraient atteindre 1 700 milliards de dollars en 2023. La reprise post-Covid et la crise mondiale de l'énergie ont donné un coup de fouet aux investissements vers des solutions plus durables. Cette dynamique est avant tout portée par les énergies renouvelables (notamment le solaire) et les voitures électriques. 380 milliards seront investis en 2023 dans l'énergie solaire, dépassant pour la première fois les investissements dans le pétrole.

Neoen va implanter une centrale solaire de 70 000 panneaux photovoltaïques en Essonne

Illustration de l'engouement pour le photovoltaïque : une gigantesque ferme solaire de près de 175 000 m² de panneaux photovoltaïques sera construite sur les terrains de l’ancienne Base Aérienne (BA) 217 en Essonne. 70 000 panneaux seront installés à cheval sur les territoires du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge. Le producteur français d’énergies renouvelables Neoen assurera la construction et l’exploitation du site pour une durée de 30 ans.

Un investissement de 900 millions d'euros conforté au port du Havre

L’armateur italo-suisse MSC, leader mondial dans la capacité de transport de conteneurs, conforte sa décision de renforcer ses positions au Havre (Seine-Maritime), premier port français de conteneurs. TiL (Terminal Investment Limited), sa filiale portuaire, a annoncé lundi 22 mai avoir commandé neuf «giga-portiques» au spécialiste chinois ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited). Ces portiques de manutention, conçus pour charger et décharger les plus gros porte-conteneurs du monde, font passer l’investissement de 700 millions d’euros annoncé par la filiale en juillet 2022, à 900 millions d’euros. Le projet de TiL-MSC s’accompagne de 1100 recrutements, dont 900 dockers.

Knauf débloque 100 millions d’euros pour fabriquer des dalles de plafond acoustique en Moselle

Le groupe Knauf et sa division spécialisée dans les isolants thermiques Knauf Insulation, avaient inauguré en octobre 2019 leur usine de production de laine de roche à lllange (Moselle). Moins de quatre ans plus tard, le géant allemand se prépare à lui adjoindre des ateliers de fabrication de dalles de plafond acoustique. Le projet porté par l'investissement de 100 millions d'euros de la division Knauf Ceiling Solutions, a été confirmé le 15 mai à l’occasion du sixième sommet dédié à l’attractivité du territoire «Choose France».

Pfeiffer Vacuum va injecter 75 millions d’euros dans son site d’Annecy

Le spécialiste des technologies du vide, l’allemand Pfeiffer Vacuum, va investir 75 millions d’euros sur sept ans dans sa filiale française d’Annecy (Haute-Savoie). «Nous souhaitons en doubler l’activité avec un objectif de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2030 et créer de 100 à 150 emplois supplémentaires», déclare Britta Giesen, sa présidente.

Fifteen inaugure une ligne d’assemblage de ses vélos dernier cri dans le Pas-de-Calais

L’entreprise spécialisée dans les systèmes de vélos en libre-service Fifteen a inauguré mercredi 24 mai une nouvelle ligne d’assemblage à Auxi-le-Château (Pas-de-Calais), en partenariat avec l’industriel F2J, spécialiste de la reconversion d’entreprises industrielles en difficulté. Le projet appelé "F2J Bike" a pour objectif de produire 45 000 vélos par an d’ici 3 à 4 ans.

Suez va investir 150 millions d’euros dans son site de traitement des déchets morbihannais

Le groupe Suez a annoncé mercredi 24 mai un investissement de 150 millions d’euros d’ici à 2027 afin d’étoffer les activités de son centre de traitement des déchets situé à Gueltas (Morbihan), qui fonctionne depuis 28 ans. L’investissement prévoit la création d’un pôle de valorisation des déchets non-dangereux d’activités économiques (DNDAE) d’une capacité annuelle de 80 000 tonnes à partir de mobiliers au rebut et d'encombrants de déchetteries.