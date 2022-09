L’emploi industriel redécolle, 200 millions pour les start-up de l’agro… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

L’emploi industriel retrouve des couleurs en France

Nouvelles encourageantes sur le front de l’emploi. Il redécolle en France et avec lui, l’emploi dans l’industrie. Le secteur a gagné 10 200 postes au cours du deuxième trimestre 2022, ce qui lui a permis de retrouver son niveau de fin 2019, avant la crise du Covid, à 3,19 millions de salariés.

Merck va créer 800 emplois supplémentaires à Molsheim

Illustration de la bonne santé de l'emploi industriel : le groupe pharmaceutique Merck annonce la création d’une troisième unité de production de poches stériles à usage unique sur son site de Molsheim (Bas-Rhin). Un investissement de 130 millions d’euros.

Swiss Krono met le paquet sur les économies d’énergie

C’est un effort de taille qu’engage Swiss Krono, fabricant de panneaux bois pour la construction, à Sully-sur-Loire (Loiret). L’entreprise y a engagé un plan de décarbonation de 100 millions d’euros qui comprend le remplacement de deux sécheurs bois pour réduire la consommation d'énergie de 8 à 10%. Figure également dans cette initiative l’installation d’une chaudière biomasse multi-combustibles et d’un condenseur de fumée.

Un nouveau fonds pour soutenir les jeunes pousses de l’agro

Capagro remet une pièce (enfin plusieurs) dans la machine. Le fonds d’investissements a annoncé qu’une nouvelle enveloppe de 200 millions d’euros allait permettre de soutenir les start-up françaises de l’agroalimentaire. Une première jeune entreprise, Cuure, a bénéficié de 10 millions d’euros. Capagro dit avoir contribué avec son premier fonds à la création de 600 emplois dans les entreprises où il a investi.

Cette start-up grenobloise attire les poids lourds de l’industrie

Qu’ont en commun Bosch, l’américain Applied Materials et le taïwanais ITRI ? Leur intérêt pour les travaux de la start-up grenobloise Scintil Photonics. Née au laboratoire du CEA-Leti, la jeune pousse veut révolutionner les transmissions optiques à l’intérieur des datacenters et des supercalculateurs, grâce à une rupture technologique dans la photonique sur silicium. Scintil Photonics vise un déploiement commercial d’ici à 2025.

Des designers français en lice pour le James Dyson Award

Ils sont en lice pour remporter le James Dyson Award. Nathan Hubert et Mano Silberzahn, deux jeunes designers industriels français, ont créé la start-up Nobsolete. Cette jeune entreprise propose un outil de cuisine divisé en trois modules, détachables et réparables. Un produit qui se veut écologique et que les jeunes entrepreneurs espèrent pouvoir produire, en partie au moins, en France.

OliKrom augmente les capacités de production de son étonnante peinture

Elle permet de rendre lumineux des lieux privés d’électricité. C’est une des promesses de la peinture photoluminescente développée par OliKrom, qui va multiplier par trois la surface de son usine de Pessac (Gironde) pour répondre à la demande.