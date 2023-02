L'emploi des cadres ne faiblit pas, Clarins construit une usine près de Troyes... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Clarins investit 135 millions d’euros dans une nouvelle usine près de Troyes

Clarins va construire une nouvelle usine sur un site de 13,5 hectares à Sainte-Savine, dans l’agglomération troyenne (Aube). Le fabricant de cosmétiques français a annoncé ce projet mercredi 8 février. Il y injectera 135 millions d’euros. Il s’agit pour Clarins d'en faire son deuxième site de production, le premier étant situé à Pontoise (Val d’Oise). La mise en service de cette nouvelle usine est prévue pour l’automne 2024. Elle devrait employer une cinquantaine de personnes à ses débuts avant de monter en puissance et d’atteindre 300 salariés.

Selon l’Apec, les intentions de recrutement de cadres ne faiblissent pas

Malgré des prévisions de croissance peu enthousiasmantes (0,1% puis 0,3% seulement au cours des deux premiers trimestres, selon l’Insee), les intentions d’embauches de cadres continuent de progresser. Selon deux enquêtes menées par l’Apec en décembre 2022, 14% des entreprises envisagent d'en recruter au moins un en ce début d’année, soit deux points de plus qu'en septembre. 15% des cadres ont l’intention de changer d’entreprise sur les trois premiers mois de l’année, un niveau jamais observé en 2021 ni en 2022.

Zeiss investit 33 millions d'euros dans l'extension de son usine de Périgny

Le fabricant d’équipements médicaux et notamment d’implants intraoculaires, Zeiss Medical Technology, va agrandir son usine de Périgny (Charente-Maritime). Cette nouvelle extension, chiffrée à 33,7 millions d’euros, intervient après que l’industriel allemand a déjà agrandi ce site de production en 2020 pour un montant de 8 millions d’euros. Le nouveau bâtiment de 14 000 mètres carrés permettra d’accroître la production de lentilles polymère acrylique et de mettre en production de nouvelles références.

Paprec Plastiques va doubler sa production de plastiques recyclés à Verdun

Sur son site de Verdun (Meuse), Paprec Plastiques va investir 15 millions d’euros pour augmenter sa production de granulés en polypropylène recyclé à l’horizon 2024. Son usine va bénéficier d’une extension de 2 800 m² et recruter une dizaine de salariés supplémentaires qui prêteront main forte aux 48 salariés actuellement en poste. La production de 12 000 tonnes de polypropylène recyclé par an va à être portée à 30 000 tonnes. Cette décision intervient alors que l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Le fabricant de stations hydrogène Ataway accélère son expansion au Bourget-du-Lac

L’acteur pionnier des stations à hydrogène Ataway a annoncé avoir levé 25 millions d’euros le 26 janvier. Une somme qu’il va mettre à profit en construisant une nouvelle usine sur son site historique de Technolac, au Bourget-du-Lac (Savoie), qui devrait produire 60 stations de recharge d’hydrogène par an d’ici à 2025, soit quatre fois plus qu’actuellement. L’entreprise prévoit aussi de s’étendre en Europe en ouvrant un bureau au Benelux, en Italie ou en Allemagne.

Bulane a levé 14 millions d’euros

Le fabricant de chalumeaux à hydrogène alimentés par un électrolyseur électrique Bulane a annoncé le 24 janvier avoir levé 14 millions d’euros. La société dont la technologie permet de produire in situ une flamme à 2 800°C, sans rayonnement UV ni émission de CO2, et sans bouteille de gaz veut maintenant l'adapter pour hybrider des brûleurs existants jusqu’à 1MW, réduisant ainsi la part de gaz fossiles utilisés dans les process industriels.

Stellantis, L’Oréal et CMA-CGM investissent dans NetZero

Stellantis, L’Oréal et le transporteur CMA-CGM ont investi 11 millions d'euros dans la PME NetZero. Cette dernière, qui s’est lancée en janvier 2021, développe la production de biochar, une poudre de charbon qui permet de séquestrer du carbone et d'enrichir les sols sur lesquels elle est épandue. Ces fonds serviront à «optimiser la technologie par itération pour arriver en 2025 à un modèle plus automatisé, plus efficace énergétiquement et plus facile à maintenir», explique Olivier Reinaud, cofondateur de NetZero.