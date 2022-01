Uzaje lève 4 millions d’euros pour accélérer son déploiement

© Uzaje

Quelques semaines après l’ouverture de son deuxième centre, à Avignon (Vaucluse), Uzaje, le spécialiste du lavage industriel de contenants réemployables, a réalisé une levée de fonds de 4 millions d’euros pour accompagner son déploiement en France. Outre des investisseurs privés, les principaux contributeurs sont Investir&+, la Banque des territoires et France active investissement. « Cette deuxième levée, après celle réalisée en mai auprès des fondateurs, va nous permettre d’accélérer notre développement et de répondre à la très forte demande de solutions sur le réemploi. C’est une bonne nouvelle pour l’économie circulaire », commente Emmanuel Auberger, président-fondateur d’Uzaje.

Poursuivre le maillage du territoire

Ces nouveaux moyens financiers doivent permettre à l’entreprise, agréée « solidaire d’utilité sociale » (Esus), de répondre aux attentes de ses clients « pour mettre en place la boucle d’économie circulaire du réemploi ». Cela concernera la poursuite des efforts de recherche et développement et le renforcement des équipes commerciales – « pour porter le chiffre d’affaires à 40 millions d’euros et laver plus de 300 millions d’emballages d’ici à cinq ans ». Autre objectif de l’entreprise à impact : poursuivre le maillage du territoire français et assurer la création de plus de 200 emplois « industriels, non délocalisables, dont une partie en lien avec l’insertion professionnelle ».

Investir&+ est une structure d’investissement de long terme axée sur des projets à fort impact social ou environnemental, tandis que France active investissement se concentre exclusivement sur l’économie sociale et solidaire (ESS). La Banque des territoires est une filiale du groupe Caisse des dépôts créée en 2018.