L’emballage fête 30 ans de responsabilité élargie du producteur

Alors que, sous l’impulsion de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), de nouvelles filières découvrent à peine les joies de la responsabilité élargie du producteur (REP), l'emballage fête les 30 ans du décret dit Lalonde. En date du 1er avril 1992, le décret n°92-377 « portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages » est pris en application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée « relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ». Elaboré après les rapports de Jean-Louis Beffa (Saint-Gobain) et Antoine Riboud (Danone) à la demande du ministre de l'Environnement Brice Lalonde, le texte anticipe, en réalité, la directive européenne 94/62/CE sur les emballages et les déchets d'emballages. Ce pilier de la réglementation européenne en la matière s’appuie sur l’article 100 du traité de Rome relatif à la libre circulation des marchandises. Et pour cause ! C’est un système de consigne des emballages de boisson au Danemark entraînant un « can ban » - soit l’interdiction des canettes métalliques à usage unique - qui a poussé l’Europe à légiférer… En France, Eco-Emballages avance à pas comptés. Premier directeur général de ce qu’il convient de nommer un éco-organisme, Eric Guillon fait visiter les rares installations de collecte des emballages ménagers dans les cours d’immeuble. Les pionniers de Triselec à Petite-Synthe (Nord) n’auront de cesse de faire valoir leur différence. Quant au verre, il s’est lancé dans le recyclage dès 1974, après le premier choc pétrolier.

Péché originel

Beaucoup d'eau a coulé depuis sous les ponts, sans parler des polémiques incessantes et de crises plus ou moins sérieuses. Le paroxysme est atteint avec l’affaire du placement du « trésor de guerre » aux Iles Caïman : la crise financière de 2008 détraque brutalement la belle mécanique. De quoi raviver les plaies du péché originel. Entreprise de droit privé avec mission de service public, l’éco-organisme de 1992 est un objet juridique étrange dont le statut atypique divise industriels, fonctionnaires, experts et juristes. Nouveau logo qui va fleurir sur des milliards d’unités de vente consommateur (UVC), le Point vert est-il un impôt, une taxe, une contribution, une amende ou une rançon ? Les avis les plus tranchés se sont invités entre deux escarmouches bien saignantes… Associations de défense de l’environnement et organisations non gouvernementales (ONG) dénoncent sentencieusement « un droit de polluer » dans la mesure où les « metteurs sur le marché » de produits emballés se dédouaneraient à bon compte en finançant le tri à la source et les collectes sélectives déployées par les collectivités locales. Intégrant des obligations de réduction à la source et d’éco-conception, le dispositif traduit pourtant le fameux « pollueur-payeur » formalisé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1972.

Monopole de fait

L’emblématique logo aux deux flèches entrelacées s’est depuis effacé au profit du Triman, le super-héros du tri et du recyclage. Au terme de la fusion en 2017 avec Ecofolio dans les papiers, Éco-Emballages devient Citeo tandis qu’Adelphe, alternative historique à un éco-organisme hégémonique réputé exercer un monopole de fait sinon de droit, demeure une filiale du mastodonte. Après un premier échec cuisant en 2017, Léko a repris le flambeau de la concurrence en 2020. Après avoir œuvré dans les emballages des produits de santé et les médicaments non utilisés (MNU), Cyclamed a sombré en 2005 dans un scandale humanitaire qui a entraîné une modification radicale de sa mission. L’éco-organisme se concentre désormais sur les seuls MNU. Créé en 1997 avec le soutien de l'Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec), le Conseil national de l’emballage (CNE) se pose en instance de concertation et de diffusion des bonnes pratiques.

Miroir aux alouettes

1992-2022 : l’heure est au bilan façon bac de tri à moitié plein ou à moitié vide. Alors que Citeo collecte quelque 800 millions d’euros de recettes, le taux de recyclage stagne à 68% depuis plusieurs années. L’objectif ancien des 75% ressemble à un mirage tenace ou un miroir aux alouettes. Et pourtant des filières industrielles comme le carton ondulé, le verre et le polyéthylène téréphtalate (PET) des bouteilles reposent entièrement sur le geste de tri des citoyens. Sur le modèle de la boucle fermée, certains emballages utilisent exclusivement des matériaux recyclés. Les plastiques occupent désormais le devant de la scène. Pour des raisons d'efficacité et de simplicité, la priorité avait été donnée à l’origine aux « corps creux », soit les bouteilles en polyéthylène haute densité (PEhd) et en PET. L'occasion de rappeler que certains croyaient fermement à l'avenir des bouteilles en polychlorure de vinyle (PVC). Le matériau a disparu et les premières unités de recyclage avec.

Querelles byzantines

Dans les méandres de l’économie circulaire, de nouvelles filières voient le jour, à l’image des pots de yaourt en polystyrène (PS), des barquettes et pots en polypropylène (PP) ou encore des films en polyéthylène (PE). Des investissements colossaux portent le recyclage chimique. En parallèle, les partisans de la consigne ne voient que cet outil pour doper la collecte des bouteilles en PET qui stagne à moins de 60% depuis plusieurs années. Notamment pour capter le gisement de la vente à emporter et de la consommation ambulatoire. Le réemploi et le vrac se positionnent face au préemballé. Reste que la directive sur les plastiques à usage unique (SUP) ouvre la voie aux querelles byzantines. Qu’est qu’un emballage à usage unique ? Est-il bien sérieux d’investir dans une filière de recyclage alors que se profile une interdiction en 2040 ?

Mauvaises conscience

Et l’emballage dans cette histoire ? Bouc émissaire ou dommage collatéral, il symbolise encore à bien des égards la mauvaise conscience des sociétés de consommation modernes. Grande est la tentation de jeter le bébé avec l’eau du bain quand les déchets sauvages illustrent cruellement les failles des dispositifs de tri et de collecte quand ils devraient inviter chacun à respecter les règles fondamentales du civisme. Véritable fléau contemporain, la pollution marine rappelle l’absence de systèmes de valorisation en Asie et en Afrique. Mais faut-il encore le dire ? L’emballage demeure plus que jamais indispensable pour lutter contre le gaspillage. Il va falloir s’y faire. « Tous les emballages vont dans le bac de tri » : c’est Citeo qui le dit…