L’EMA recommande la dernière formule du vaccin anti-Covid-19 de Pfizer avant même la fin des essais cliniques

Les essais cliniques ne sont pas encore achevés, mais la recommandation européenne est déjà positive. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé lundi 12 septembre, en fin de journée, la troisième version du vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, pour une utilisation en rappel à partir de 12 ans. Cette formulation du Comirnaty est adaptée pour protéger contre le variant Omicron et ses sous-lignages BA.4 et BA.5, très contagieux et majoritaires dans de nombreux pays, comme en France pour le BA.5.

Cette recommandation de l’EMA n’a pas valeur d’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l’UE, qui ne peut être délivrée que par la Commission européenne, même si généralement les avis de l’EMA sont suivis. Aux Etats-Unis, cette nouvelle version a déjà obtenu une autorisation d’urgence dès le 31 août.

