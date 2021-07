L'EMA étudie le lien éventuel entre le vaccin de J&J et le syndrome de Guillain-Barré après une mise en garde aux Etats-Unis

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dado Ruvic L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi qu'elle analysait les données relatives à des rares cas de syndromes de Guillain-Barré chez des personnes ayant reçu le vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J) après un avertissement des autorités américaines. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

Le "comité de sécurité de l'EMA analyse les données fournies par [Johnson & Johnson] (...) sur les cas de syndrome de Guillain-Barré signalés à la suite d'une vaccination", a déclaré l'agence européenne. "Le comité a demandé à [Johnson & Johnson] de fournir des données plus détaillées".

L'autorité américaine des médicaments (FDA) a ajouté lundi un avertissement concernant le syndrome de Guillain-Barré à la notice d'information du vaccin de J&J.

Selon la FDA, sur 100 personnes ayant développé le syndrome, 95 ont dû être hospitalisées et un mort a été signalé.

Près de 12,8 millions de personnes ont reçu le vaccin à dose unique de J&J aux Etats-Unis et 18,6 millions de doses ont été livrées dans les pays de l'Union européenne, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

L'EMA a déclaré que son examen faisait partie des évaluations régulières sur la sécurité des vaccins de J&J et n'a pas donné de détail sur d'éventuel cas survenu en Europe.

L'autorité britannique des médicaments a indiqué de son côté mardi qu'elle examinait également des cas de Guillain-Barré chez des personnes vaccinées et qu'à l'heure actuelle, il n'était pas possible d'établir un lien de cause à effet.

L'EMA avait annoncé en mai examiner des informations faisant état de l'apparition du syndrome sur des sujets vaccinés à l'AstraZeneca.

Selon l'OMS, le syndrome de Guillain-Barré se manifeste lorsque "le système immunitaire du patient attaque une partie du système nerveux périphérique". La plupart des cas apparaissent à la suite d'une infection bactérienne ou virale.

(Reportage John Miller à Zurich, Ludwig Burger à Francfort et Alistair Smout à Londres, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)