Nouveau contretemps pour Valneva. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui examinait l’autorisation de son candidat vaccin contre le Covid-19 au sein de l'Union européenne du 19 au 22 avril, n'a pas encore donné son feu vert. L'institution réclame notamment « de nouvelles données » et des « justifications supplémentaires » qui légitimeraient une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Le laboratoire franco-autrichien a indiqué dans un communiqué qu'il répondrait à ces demandes dans les prochains jours, et qu'il espérait toujours obtenir ce précieux sésame au cours du trimestre.

Autorisé au Royaume-Uni et au Bahreïn

« Nous sommes déçus que l'EMA n'ait pas considéré nos soumissions comme suffisantes à ce jour. Nous restons pleinement engagés à travailler conjointement avec les autorités réglementaires en vue de l'autorisation de mise sur le marché du produit. VLA2001 est le seul candidat vaccin inactivé contre la COVID-19 en Europe, et nous continuons à recevoir chaque jour des messages de personnes à la recherche d'une approche vaccinale plus traditionnelle », a déclaré le PDG de Valneva, Thomas Lingelbach.

Le 14 avril, l'Agence britannique de régulation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avait pourtant décidé de fournir à l'entreprise une autorisation conditionnelle pour son vaccin inactivé et adjuvanté, alors même que le Royaume-Uni avait quelques mois plus tôt résilié un contrat de 60 millions de doses. Toujours en vigueur, le contrat pré-signé avec l'UE porte quant à lui sur 24,3 millions de doses pour cette année, assorti d’une option pour un total de 60 millions de doses jusqu’en 2023. Le vaccin de Valneva a par ailleurs également reçu une autorisation pour utilisation d’urgence au Bahreïn le 1er mars.

Avec Reuters (Bertrand Boucey, édité par Myriam Rivet)