L'électronicien toulousain Actia accélère dans la mobilité électrique

L'électronicien Actia a présenté, à l'occasion des Rencontres nationales du transport public (RNTP) organisées fin septembre à Toulouse (Haute-Garonne), ses ambitions dans la mobilité électrique. Spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes embarqués pour l'automobile, l'aéronautique, le spatial, la défense, l'énergie et les télécommunications, le groupe toulousain veut proposer ses expertises dans tous les domaines de la mobilité électrique.

Une stratégie qui passe par la structuration de la nouvelle division Power, qui sera finalisée d'ici la fin de l'année 2021, et par le développement de nouveaux axes de diversification, dont une offre en direction de la micromobilité. « Notre ambition est de consolider au sein de cette nouvelle division, des activités relatives à la conception et à la fabrication de batteries embarquées, d'équipements d'électronique de puissance et de systèmes d'électrification destinés à la mobilité électrique et hybride », souligne Jean-Louis Pech, PDG d'Actia.

