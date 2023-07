L’électrique, une expertise à réorienter en Normandie

La Normandie n’a pas (encore) de gigafactory de batteries, mais elle a des idées. Celle de Sébastien Rolo et Franck Lefevre consistait à faire du neuf avec du vieux pour éviter de jeter. En 2020, les deux multi-entrepreneurs ont fondé Lormauto, à Lisieux (Calvados), pour électrifier des Renault Twingo de première génération, et les rénover en leur ajoutant des radars de recul et des détecteurs d’angle mort. Le véhicule en cours d’homologation a été présenté au Mondial de l’auto de 2022. Le modèle économique repose sur un abonnement, fixé à 200 euros par mois, qui pourrait être réduit à 100 euros avec une subvention de l’État. «Notre objectif est de produire et louer 200 véhicules au deuxième semestre 2023, 1 000 en 2024 et 3 500 par an à partir de 2025», indique Franck Lefevre, son directeur général.

