L’électrification, l’autre défi de la transition énergétique

Troquer les énergies fossiles par des énergies renouvelables dans la production d’électricité ne suffira pas à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), pour décarboner l’industrie, le bâtiment et les transports et pour apporter de l’électricité au 1,8 milliard de Terriens qui n’y a pas accès, il faudra en produire 45 % de plus en vingt ans. Cela permettra d’atteindre un total de 38 700 térawattheures (TWh) en 2040 et de doubler les capacités de production d’électricité, si possible décarbonée, dans le même temps, soit une augmentation moyenne de 3,5 % par an, partout dans le monde.