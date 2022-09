L'effacement, un outil de régulation du réseau électrique indispensable, mais sous-exploité

On n’aura jamais autant entendu parler d’effacement qu’à l’approche de cet hiver 2022-2023. Outil de flexibilité des gestionnaires de réseaux électriques, l’effacement permet de demander à des consommateurs de décaler leur consommation d’énergie en dehors des périodes de pic, lorsque l’on sait que la production ne pourra pas répondre entièrement à la demande. Ce mécanisme fait l’objet d’appels d’offres, auxquels répondent des opérateurs spécialisés et les fournisseurs d’énergie, comme EDF, qui s’occupent de piloter l’effacement chez leur client, principalement des industriels engagés via un contrat.

En avril 2022, un appel d’offres pour de l’effacement diffus, permettant de piloter les consommations de chauffage chez les particuliers, a aussi été lancé. Résultat: pour passer l’hiver 2022-2023, le gestionnaire de réseau électrique français, RTE, dispose d’une réserve de 3,9 gigawatts (GW) d’effacement, dont 500 mégawatts (MW) d’effacement diffus. Un volume toutefois insuffisant, que RTE «espère augmenter pour les hivers suivants», précise le groupe par la voix de Jean-Paul Roubin, son directeur exécutif clients, marchés et exploitation.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]