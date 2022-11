L’EDGE COMPUTING, vrai « change » du traitement de la masse data

Avec la massification des données destinés à mieux piloter un outil productif, un enjeu se pose : le volume à traiter devient bien souvent… une complication à gérer ! Entre coûts de stockage ou temps de latence augmenté, risque de transfert sensible, des limites précises à l’Industrial Internet of Things (IIoT) sont identifiées. C’est là que l’Edge Computing, une solution d’informatique distribuée avancée, peut faire son œuvre !

Cette dernière offre une capacité de calcul complète à même de traiter les données, en périphérie du réseau. Le traitement de données, le calcul donc, se fait géographiquement très proche de l’appareil qui génère ladite donnée, voire au sein de celui-ci. À l’échelle d’une usine, c’est au plus proche de la machine que cela va se dérouler. La véracité de la donnée est ici recherchée.

Tous secteurs concernés

Les secteurs ayant besoin d’une grande vitesse d’analyse de données (énergie, service, etc.) sont bien sûr les premiers intéressés, mais l’industrie ou la logistique y ont également tout à gagner. « Selon une étude réalisée par Grand View Research, l’industrie se trouve parmi les 4 premiers secteurs où la technologie Edge est en pleine expansion avec l’énergie, les services et les transports ».

Le traitement intervient souvent pour filtrer, agréger et stocker la donnée. Mais il peut aussi avoir pour objet la détection avancée d’anomalies, le déploiement de machine learning ou bien encore assurer une maintenance intelligente prévisionnelle. Ce concept d’Edge est clairement encouragé par l’adoption des nouvelles technologies, la digitalisation de l’usine ou encore les nouvelles possibilités des réseaux industriels. D’autant qu’il combine une kyrielle d’avantages : une faible latence, une réponse plus rapide et une analyse complète des données.

KPI plus intelligents

De nombreux cas d’usage peuvent être optimisés (et les KPI qui y sont liés) par le recours à du Edge Computing pur, ou hybride en mixant avec du Cloud.

La protection d’équipement industriel critique peut en être un : face à une latence trop longue, voire la perte de connectivité d’un site, les dégâts peuvent être évités grâce à ces calculs effectués en réseau proche, qui n’auront pas de vulnérabilité due à des transferts de données.

Dans une autre situation, c’est l’amélioration d’un point clé de l’approche 4.0 qui s’en trouve constatée. L’Edge computing renforce en effet la maintenance prédictive grâce à la puissance de calcul est poussée au niveau local. Le système connecté gagne en rapidité dans l’identification de signes annonciateurs de panne. Ce qui permet de planifier les interventions en amont afin d’éviter l’arrêt de la production.