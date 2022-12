L’écosystème de la Glass Vallée : une « chance » pour les entreprises

Après avoir échangé leur point de vue à propos de la décarbonation dans l’industrie verrière, les participants ont partagé autour de « l’empreinte carbone et la supply chain ». Autour de la table Stéphane Franconville, président de MG Group, Valérie Tellier, présidente du Groupe ValFi et présidente de la Glass Vallée, Christophe Gosmant, président de Megaverre, Christian Mettelle, président des Transports Mettelle, et Sébastien Guche, directeur supply chain de Zignago Vetro Brosse.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]