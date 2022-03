L'économie ukrainienne pourrait se contracter de 10% avec l'invasion russe, selon le Fonds monétaire international

Préparé avant le feu vert du FMI à une aide d'urgence de 1,4 milliard de dollars (1,27 milliard d'euros) en faveur de l'Ukraine, le rapport de l'organisation internationale indique que la contraction de l'Ukraine pourrait être bien plus importante, de l'ordre de 25% à 35%, en se basant sur les données relatives aux conflits en Irak, au Liban et d'autres pays en guerre.

L'économie ukrainienne a progressé de 3,4% en 2021, a annoncé jeudi le service national des statistiques.

Le rapport du FMI, daté du 7 mars, indique que l'Ukraine a un déficit de financement extérieur de 4,8 milliards de dollars alors que ses besoins devraient bondir.

La dette publique du pays devrait atteindre 60% du PIB en 2022 contre environ 50% en 2021, selon le FMI.

"L'équipe s'attend à une détérioration des perspectives de croissance d'au moins 13,5 points de pourcentage par rapport à un scénario établi avant la guerre, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 10% cette année, en supposant une résolution rapide du conflit et un soutien substantiel des donateurs", peut-on lire dans le rapport.

En comparaison, la contraction de l'économie ukrainienne s'était établie à 6,6% en 2014 - année de l'annexion par la Russie de la Crimée - et à un peu moins de 10% en 2015.

Les services du FMI ont déclaré qu'il y avait une grande incertitude sur les perspectives compte tenu de l'intensité du conflit et ont averti que les flux massifs de réfugiés notamment pourraient entraîner "une contraction de l'économie nettement plus prononcée", un effondrement des flux commerciaux et une baisse des recettes fiscales.

(Reportage Andrea Shalal et David Lawder à Washington, Natalia Zinets à Lviv, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)