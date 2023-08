L'économie néerlandaise a basculé en récession au 2e trimestre

La cinquième économie de la zone euro s'est contractée de 0,3% au deuxième trimestre, après un recul de 0,4% au cours des trois premiers mois de l'année.

Les Pays-Bas accusent ainsi deux trimestres consécutifs de baisse, ce qui correspond à la définition technique d'une récession.

En 2021 et 2022, l'économie néerlandaise a affiché une croissance de près de 5% par an.

Cette première récession depuis la pandémie a été provoquée par une baisse des dépenses de consommation et des exportations, alors que l'inflation galopante a fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie aux Pays-Bas et chez ses partenaires commerciaux.

Les dépenses de consommation ont chuté de 1,6%, tandis que les exportations ont diminué de 0,7% par rapport aux trois premiers mois de l'année.

L'inflation aux Pays-Bas a baissé depuis le pic de 14,5% atteint en septembre de l'année dernière, mais elle est restée élevée, à environ 6%, au deuxième trimestre 2023.

