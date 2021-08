L'économie française se redresse, grosse commande pour Alstom, Renault remet le cap sur la Chine... Sept bonnes nouvelles pour commencer la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © JB-ACCARIEZ-MASTER FILM Airbus doit effectuer les derniers tests de la sonde JUICE avant qu'elle ne soit expédiée sur Jupiter.

1 - L'économie française continue de se redresser en juillet

En dépit des nouvelles restrictions mises en place pour tenter d'endiguer la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19, l'économie française s'est située entre 1 % et 1,5 % en deçà de son niveau d'avant crise. Ces résultats sont légèrement meilleurs que ceux qui avaient été prévus par la Banque de France.

2 - Alstom va fournir jusqu'à 150 trains régionaux à Trenitalia

Le géant du ferroviaire Alstom a décroché un contrat-cadre pour fournir à l'opérateur italien Trenitalia jusqu'à 150 trains régionaux Coradia Stream. Cette commande, qui devrait permettre au groupe français d'empocher 910 millions d'euros, est la dernière d'une longue série.

3 - Une sonde construite par Airbus va être testée à Toulouse avant d'être envoyée sur Jupiter

Le constructeur aéronautique Airbus a annoncé jeudi 12 août que la sonde JUICE était arrivée sur son site de Toulouse. C'est là que se dérouleront l'assemblage final et les derniers tests, avant qu'elle ne soit envoyée en Guyane pour être lancée en 2022 vers Jupiter.

4 - Renault s'allie à Geely en Asie

Le constructeur chinois Geely a annoncé la signature d'un accord avec Renault concernant le développement de véhicules hybrides sur les marchés chinois et sud-coréen. L'occasion pour le groupe français de retenter sa chance dans le pays, tout en minimisant les coûts.

5 - Une première formation à l'informatique quantique en alternance

L’Afti, école supérieure du numérique industriel du groupe Aforp, s'apprête à lancer le premier programme de formation à l’informatique quantique en alternance. Ouverte aux Bac +4 en mathématiques, physique et développement informatique, elle débutera en novembre et durera un an.

6 - Samsung détaille 4 objectifs pour réduire l'impact environnemental de ses smartphones

D'ici à 2025, le Sud-coréen Samsung veut avoir réduit significativement son impact environnemental. Pour cela, il s'est fixé quatre objectifs : incorporer des matériaux recyclés dans tous ses nouveaux produits mobiles, éliminer le plastique de ses emballages, et cesser de mettre à la décharge les déchets issus de ses usines.

7 - Le MIT cherche à récupérer les vapeurs d'eau issues des usines

Des chercheurs du MIT planchent sur un système de récupération des vapeurs d'eau issues des centrales électriques et des usines. Ce procédé, qui poursuit avec succès ses phases de tests, permettrait de réduire la consommation d'eau de 20 %, contre 1 à 3 % actuellement.