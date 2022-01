« L’économie circulaire relance l’industrie aux Etats-Unis et en Europe », assure Mark Costa, le PDG d’Eastman

L'Usine Nouvelle - Eastman dispose de plusieurs sites en Europe, en particulier en Allemagne et en Belgique. Pourquoi choisir la France pour ce projet de recyclage moléculaire?

Mark Costa - Nous sommes très focalisés mondialement sur les matériaux durables et l’économie circulaire, qui est devenue très importante pour les polymères, du point de vue de la gestion des déchets et du changement climatique. L’Europe est un leader dans ces domaines, c’est pourquoi nous investissons ici. Le choix de la France résulte, lui, de trois raisons. La première est que le gouvernement est particulièrement résolu à prendre le leadership sur l’économie circulaire. Le Président Emmanuel Macron est très engagé, aussi, pour ramener de l’industrie en France, et tous les ministres, comme ceux de l’Industrie ou de l’Ecologie, ont formé une équipe incroyablement intégrée pour nous aider à implanter en France une telle infrastructure. Deuxièmement, la France héberge de nombreuses grandes entreprises mondiales, notamment dans la mode, les cosmétiques et l’emballage, qui sont de plus en plus engagées sur ces problématiques de changement climatique et de réduction des déchets. L’Oréal, Procter & Gamble et bien d’autres de nos clients se sont montrés très enthousiastes pour ce projet. Enfin, il y a l’accès crucial aux matières premières. Or la France bénéficie de gisements significatifs de déchets plastiques à recycler, donc nous aurons accès à une vraie source d’approvisionnement.