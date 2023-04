L'économie allemande a stagné au premier trimestre et échappe de peu à une récession technique

PARIS (Reuters) - L'économie allemande a stagné au premier trimestre et évité ainsi une récession technique, la baisse des dépenses publiques et de celles des ménages ayant été compensée par la hausse des exportations et des investissements en capital, selon les données officielles parues vendredi.