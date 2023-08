L'économie a progressé plus rapidement qu'estimé au deuxième trimestre avec les exportations

TOKYO (Reuters) - L'économie japonaise a progressé plus rapidement qu'estimé au deuxième trimestre, les exportations automobiles et le tourisme ayant contribué à compenser le ralentissement de la reprise de la consommation, mais les craintes de récession mondiale assombrissent les perspectives.

Le produit intérieur brut (PIB) de la troisième économie mondiale a progressé de 6,0% sur un an après une croissance de 3,7% au premier trimestre (révisée de +2,7%).

Il s'agit de progression la plus rapide depuis le dernier trimestre 2020.

D'un trimestre sur l'autre, l'économie japonaise a crû de 1,5%, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse trimestrielle de 0,8%.

Si ces données préliminaires apportent un certain soulagement aux décideurs politiques qui cherchent à équilibrer la croissance économique avec une inflation durable, elles masquent la faiblesse sous-jacente de la consommation des ménages.

Marcel Thieliant, responsable de la région Asie-Pacifique chez Capital Economics, estime peu probable que la dynamique de croissance tirée par les exportations se maintienne.

"Même si les exportations de biens d'équipement ont rebondi en juin, car les chutes les plus importantes des investissements à l'étranger sont maintenant derrière nous, nous ne nous attendons pas à une reprise vigoureuse", a-t-il déclaré.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de l'économie, a chuté de 0,5% en glissement trimestriel entre avril et juin, les hausses de prix ayant affecté les ventes de produits alimentaires et d'appareils ménagers.

Les exportations, elles, ont augmenté de 3,2% au deuxième trimestre, grâce au secteur automobile et au tourisme intérieur, tandis que les dépenses d'investissement sont restées stables.

Les constructeurs automobiles japonais ont pu compter sur un yen plus faible qui a contribué à soutenir les bénéfices dans un contexte de baisse des ventes en Chine et d'une transition difficile vers les véhicules électriques.

La forte demande américaine et européenne a également soutenu les exportations, de même que l'explosion du nombre de touristes étrangers.

(Reportage Tetsushi Kajimoto et Kantaro Komiya ; version française Kate Entringer)