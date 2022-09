L'écoconception des produits, une stratégie pour seulement 22% des entreprises, selon une étude CapGemini

Les entreprises sont-elles mûres pour écoconcevoir et produire plus durable ? Pas vraiment. La démarche, qui consiste à intégrer la fin de vie du produit dès sa conception, est encore loin d’être généralisée. C’est l’un des enseignements du rapport intitulé « Repenser : pourquoi la conception durable des produits est indispensable aujourd’hui ». Ce document de 37 pages (en anglais) réalisé par CapGemini Research Institute, indique que seulement 22% des entreprises font de la durabilité un élément clé de leur stratégie de conception de produits. Ce chiffre est le résultat d’une étude menée auprès de 900 responsables de la conception produits et directeurs techniques de grandes entreprises de 12 pays, dont 100 françaises. Parmi les secteurs auscultés, les acteurs des biens de consommation, des machines industrielles et de l’automobile représentent plus de 80% des réponses. Environ deux entreprises sur trois interrogées réalisent un chiffre d’affaires entre 1et 10 milliards de dollars.

17% des entreprises intègrent la circularité dans leur design produit

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]