L’Éco-Score attaqué en justice

Promu par plusieurs organisations, mais non-officiel, l’Éco-Score est déjà attaqué. Ifoam Organics Europe, la Fédération européenne de l’agriculture bio, et l’association française de ses adhérents ont saisi le tribunal judiciaire de Paris pour faire cesser son utilisation comme affichage environnemental. Les plaignants mettent en cause l’Agence de la transition écologique (Ademe), Yuca, l’exploitant de l’appli Yuka, Eco2 Initiative, exploitant de la plate-forme Etiquettable, et Open Food Facts, qui portent cette solution. Ils considèrent que, « au lieu de lutter contre le greenwashing, des systèmes d’étiquetage tels que l’Éco-Score y contribuent en étant susceptible de tromper les consommateurs sur la nature bio ou non bio des produits alimentaires sur lesquels il est affiché, et en favorisant les produits issus de l’agriculture intensive ».

