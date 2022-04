L'éco-organisme des huiles et lubrifiants Cyclevia doit atteindre 55% de collecte et en régénérer 90% en 2027

Depuis le 23 mars, Cyclevia a été agréé pour six ans avec une rétroactivité au 1er janvier comme éco-organisme de la filière des huiles et lubrifiants. Il regroupe 22 entreprises qui représentent 80% de ce marché de 450 000 tonnes de lubrifiants vendus annuellement. Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec), le nouveau régime de Responsabilité élargie des producteurs (REP) impose la mise en place d’éco-organismes dans un certain nombre de secteurs où ils n’existaient pas. Une obligation pas toujours bien acceptée, comme dans la filière des véhicules hors d’usage (VHU) qui était vent debout contre une mesure considérée comme contre-productive. Dans la filière industrielle des huiles et lubrifiants, on s’est plié aux nouvelles règles sans grimacer.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]