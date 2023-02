L’ECHA s’empare des PFAS

Le mardi 7 février, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié la proposition de cinq pays européens – l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège – visant à bannir dans l'Union européenne et l'Espace économique européen (EEE) les composés organiques perfluorés (PFC), polyfluoroalkylés (PFAS), acide perfluorooctanoïque (PFO) et autres sulfonate de perfluorooctane (PFOS). Cette famille de composés chimiques de synthèse regroupe plus de 4 700 molécules souvent qualifiées de « polluants éternels » ou « polluants organiques persistants » (POP) en raison de leur cycle de vie extrêmement long dû à la liaison carbone-fluor. L'ECHA doit lancer les consultations sur cette proposition qui sera examinée par les commissions scientifiques du régulateur afin d'en évaluer l'impact environnemental, mais aussi économique et social.

Emballage

Les composés perfluorés sont utilisés dans de très nombreux domaines. Les revêtements en Téflon des poêles sont sans doute les plus connus. Moins connues sont en revanche les applications dans l’emballage. Les perfluorés ont pu être notamment utilisés pour conférer des barrières aux graisses et à l’humidité aux papiers et cartons. La proposition veut interdire la production, l'utilisation, l'importation et la mise sur le marché de quelque 10 000 composants perfluorés. « Dans de nombreux cas, il n'existe pas encore d'alternative, et dans certains cas, il n'y en aura peut-être jamais », reconnaissent les cinq auteurs de la proposition. Des dérogations illimitées sont envisagées pour les produits phytopharmaceutiques, les biocides ou encore certains médicaments…

[...]