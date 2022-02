L'e-commerce s’enracine dans les habitudes d’achat des Français

© Lundi méchant/Unsplash Amazon occupe la première place en France parmi les sites et les applications du e-commerce avec 37 millions de visiteurs uniques par mois.

« L’avenir du commerce en France passe par le e-commerce », a indiqué, ce matin, Bruno Le Maire, dans une allocution transmise lors de la très attendue conférence annuelle de la Fédération de la vente à distance (Fevad). Selon le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, l’heure est venue « de dépasser les clivages, entre le commerce physique et électronique, le grand et le petit commerce ». Les chiffres publiés lors de cette conférence sont sans appel, l’e-commerce progresse partout en France et, surtout, se consolide dans les habitudes d’achat des Français. On s’attendait, en effet, à un reflux, après la période sombre du Covid et les confinements successifs qui, en 2020, ont un peu « forcé » les achats sur Internet. Il n’a pas eu lieu ! Tous secteurs confondus, à savoir en considérant à la fois les produits et les services, ce mode de commerce a généré 129,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, soit une progression de 15,1% sur 2020, pour l’équivalent de 2,1 milliards de transactions et un panier d’achat moyen de 60 euros.

Les ventes produits continuent de croître

Les ventes de produits sur internet ont continué de croître à un rythme soutenu, de 7%, par rapport à 2020 (+42% sur 2019) alors que celles relatives aux services (transport, tourisme, loisirs) récupèrent le retard de 2020, avec une hausse de 44%. « Les sites de BtoC enregistrent une augmentation de 1% après un 2020 exceptionnel en réussissant ainsi à maintenir cette croissance à un niveau très élevé », souligne Marc Lolivier, le délégué général de la Fevad. Les sites de BtoB affichent quant à eux un accroissement des ventes de 16,3%. Parmi les filières qui profitent le plus de cette embellie, citons l’habillement, la mode et le textile, en hausse de 22%, et le mobilier-décoration (+46%). En revanche, les produits techniques et la beauté, qui avaient le plus fortement progressé en 2020 reculent de 6% et 3% respectivement. Les ventes de produits de grande consommation s’affichent à +6%. Globalement, nous apprend la Fevad, les Français achètent davantage de produits que de services sur Internet (respectivement 52% et 48% des achats), pour un panier annuel moyen de 3000 euros correspondant à 51 commandes par an. Ils sont près de 42 millions à avoir acheté au moins une fois sur Internet et, côté écrans, privilégient les transactions sur ordinateur et sur mobile.

Des emballages plus responsables

Enfin, parmi les tendances observées dans les habitudes d’achat, Médiamétrie rappelait que l’environnement et l’emballage font partie des priorités des cyberacheteurs. Or, de ce point de vue, les progrès réalisés par les e-commerçants sont tangibles. Appelés à juger la démarche RSE des enseignes du e-commerce, 81% des consommateurs ont noté une diminution de la quantité des emballages et 77% se félicitent de l’emploi d’emballages réutilisables. Il s’agit - faut-il le préciser - des deux items les plus cités, bien avant les produits écoresponsables (68%), les solutions visant à réduire l’empreinte carbone (67%), ou encore l’information sur les pays d’origine des produits (65%). À bon entendeur …